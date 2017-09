Zwerfkatten worden plaag op Heuvelrug: 'Stop met voeren'

„Als we niets doen, hebben we hier over een jaar enkele honderden zwerfkatten, vier- tot zeshonderd in dit gebied”, voorspelt Ingrid Versteeg van de dierenambulance Heuvelrug. Ze heeft met haar collega's enkele vangkooien in Leersum geplaatst, in de tuinen van particulieren. Om het probleem aan te pakken, moeten de beesten na de vangst gesteriliseerd worden.

Zoals bij de familie Land. Die hebben de laatste jaren steeds meer katten in de tuin. „We hebben er zeker vijf, zes geteld”, aldus de familie. „Ze zijn er nooit allemaal tegelijk, maar ze laten veel rotzooi achter.”

Probleem

De familie belde met de gemeente en die schakelde Ingrid Versteeg in. Zij kreeg toestemming om de katten te vangen. „We kregen een tijdje geleden een melding van een meneer. Die had het over vier katten met een stuk of acht kleintjes. We dachten aan twaalf katten, maar we hebben er nu al twintig gevangen. Het is een probleem aan het worden. De gevangen katten worden allemaal gesteriliseerd en teruggezet. Dat is de beste manier om het aantal zwerfkatten niet te laten groeien.”

De katten planten zich snel voort, weet Versteeg. „Iedere moederpoes kan in 65 dagen nestjes met zes tot acht kittens krijgen. Daarna kunnen ze weer zwanger worden. Dat gaat snel en dan hebben we veel wilde katten. Dat is het probleem. Die katten wil je niet in de tuin hebben. Dan kun je niet meer buiten zitten en heb je veel ellende.”

De katten worden gelokt met kattenvoer. Dat moet een beetje vochtig zijn, want dan geurt het voer goed. „Ze lopen over een plankje en dan valt de schuit naar beneden en zitten ze vast. Het is twee keer voorgekomen dat we huiskatten hebben gevangen. De één was aan de onderkant geschoren en had een litteken, die was dus al geholpen, en iemand belde dat wij zijn kat mogelijk hadden gevangen. Dat bleek het geval te zijn. We hebben briefjes opgehangen dat we met deze actie zijn begonnen. De katten die zijn gesteriliseerd, zijn te herkennen aan hun oor, die missen een driehoekje.”

Houten

Ook in In Houten kampen ze met het probleem. Er staat een kooi op de gemeentewerf. „Daar kunnen we niet zo gemakkelijk bijkomen. Iemand van ons gaat een avond in de week ernaartoe om de katten te vangen.”

Versteeg drukt de mensen op het hart om de zwerfkatten geen eten te geven. Een buurvrouw in deze buurt zette zelfs een buffet voor de katten klaar, inclusief een schoteltje melk. „En als het regende stond het eten onder een paraplu. Doe dat alsjeblieft niet.”

„Ik zou het zo geweldig vinden als mensen geen katten meer voeren”, vervolgt Versteeg. „Mensen beseffen niet dat de kat denkt: ik heb weer een adres waar ik eten krijg. Hij komt dus terug. Katten zijn zelfvoorzienend en gaan niet per se naar huis om eten te krijgen. Stop met voeren, de kat komt wel aan zijn eten.”