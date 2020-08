Zwetende treinpassagiers door ProRail geëvacueerd na vijf kwartier zonder airco stilstaan bij Den Dolder

VIDEO Dit is het meest nostalgi­sche zwembad van de regio: hier neem je een duik in de goede oude tijd

9:45 Het zwemwater is nergens schoner, radio’s en alcohol zijn er taboe. Je kunt er alleen met een abonnement zwemmen en hier zijn nog ouderwets verende duikplanken. Vrijwel alle bezoekers zeggen beleefd goedendag tegen de badmeester. Welkom in De Kikker; het nostalgische natuurzwembad in Fort Ruigenhoek in Groenekan dat al honderd jaar standhoudt zonder een cent subsidie.