Buurtbewoners willen bosje van Koeman in Maarn zelf kopen, maar hebben (waarschijnlijk) niet genoeg geld

Gunfactor en stijgende supermarkt­prij­zen leggen boerenwin­kels geen windeieren: ‘Maar meesten komen vanwege kwaliteit’

De boerenwinkel wint in Nederland aan populariteit. Steeds meer agrariërs brengen hun producten zelf via een verkooppunt op eigen land aan de man. En de omzet van die winkels, groot of klein, groeit gestaag. Wat is het geheim? Een rondje door het buitengebied van Ede.