Dit verandert er aan het Bloemencorso in Leersum nu het evenement officieel op de Unesco-lijst staat

Veel meer winkeldief­stal­len door zelfscank­as­sa: politie vraagt om zichtbare beveili­gers

De Veenendaalse politie wil supermarkten gaan vragen of ze beveiligers voortaan ‘zichtbaar’ in de winkel laten lopen. ,,We hebben liever dat ze aan preventie doen dan op heterdaad betrappen", aldus politiechef Jan Verbeek.