Doornse Golfclub moet plaats maken voor flexwoningen met spoedzoekers

Nagestaard, nagefloten of nageroepen: helft Utrechtse stappers weleens geïntimi­deerd op straat

Vijftig procent van het uitgaanspubliek in hartje Utrecht heeft in 2023 te maken gehad met straatintimidatie. Ze werden nagestaard, nagefloten of nageroepen met seksueel getint opmerkingen. Dat is de conclusie van het nieuwste Onderzoek Veiligheidsbeleving Uitgaan in de Utrechtse binnenstad.