Drie Veenendaalse fietstunnels krijgen ‘straatkunst’ en inwoners mogen zeggen welke het worden

update Honderden varkens bewuste­loos in Rhenense stal nadat ventilatie uitvalt: 39 overleven het niet

RHENEN - In een schuur aan de Sundertweg in Rhenen zijn zondagochtend honderden varkens bewusteloos geraakt nadat de stalventilatie was uitgevallen. In de schuur stonden ongeveer 800 varkens. Nadat de ingeschakelde brandweer de stal had geventileerd, kwamen de meeste varkens weer bij. 39 dieren overleefden het incident niet.

26 december