Gaan mensen nog massaal voor rozen, nu energiecrisis Valentijn duurder maakt? ‘Je hebt maar één geliefde’

Elize (36) richt een groen modellenbu­reau op: geen campagnes voor McDonald’s of Shell

Model staan voor Shell of naar de andere kant van de wereld vliegen voor een klus? Niet bij het modellenbureau van Elize Been (36). De Utrechtse richtte een ‘groen modellenbureau’ op dat niet in zee gaat met bedrijven die fast-fashion of vlees verkopen.