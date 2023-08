Geen brand maar wél rook en sirenes: collega's pakken uit voor het huwelijk van hun collega

Weten bijen wereldbe­roem­de groene bushokjes uit Utrecht inmiddels te vinden? ‘Hangt af van omgeving’

De groene bushokjes in Utrecht werden in 2019 wereldnieuws. Meer dan driehonderd bushokjes door de stad werden massaal bedekt met mos om fijnstof en water op te vangen, maar ook een rustplek voor bijen te creëren. Erik Verhagen, student Global Sustainability Science op de UU, heeft onderzocht of bijen de bushokjes wel weten te vinden.