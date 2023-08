DE KWESTIE Zou u mee willen helpen bij de verzorging van een familielid in het ziekenhuis?

Het St. Antonius Ziekenhuis in Utrecht en Nieuwegein gaat de hulp inschakelen van familie bij de zorg voor patiënten. Bijvoorbeeld als het gaat om hulp bij eten of douchen. Goed voor ondersteuning van de drukbezette verpleegkundige én beter voor de patiënt, is de gedachte. Wat vindt u? Zijn er andere manieren om de werkdruk bij de verpleging te verlagen? Of is dit juist dé oplossing voor het probleem?