Zeiknat van het zweet stenen sjouwen in een gloeiend hete oven: zo ging het er aan toe in een steenfa­briek

Met de hoed in de hand buigen als een knipmes voor de baas. Nu ondenkbaar, maar in de steenfabrieken van Wijk bij Duurstede vroeger de gewoonste zaak van de wereld. Nakomelingen van de fabrieksarbeiders blikken terug op hun jeugd tussen de stenen. ‘Het is bij de beesten af zoals ze mijn moeder behandeld hebben.’