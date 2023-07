Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Utrechtse Heuvelrug vandaag

column Dat gaan we vast niet zien op de Maliebaan: zusters Augustines­sen op de rug van een vliegend olifantje

Tijden veranderen, het valt niet te stoppen. Zo las ik dat de kermis terug is op de Maliebaan, maar dan in een nieuw jasje. Een jasje in een kindermaatje, want voortaan spreken we van de Kids Kermis XXL.