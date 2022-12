Goede grond op nieuwe stek Veenendaalse stadsakker: ‘Willen nu ook in winter voor voedselbank verbouwen’

MET VIDEO Auto over de kop op spekgladde A28; op meerdere plekken snelheids­be­per­kin­gen ingesteld

Op de A28 bij Zeist is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto van de weg geraakt en over de kop geslagen. De auto eindigde op zijn dak op de rijbaan. De bestuurder is door de ambulancemedewerkers nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

16 december