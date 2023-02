Groot versplein, extra zelfscankassa’s en meer: Albert Heijn in Doorn gaat verbouwen

Breeveen in Leersum krijgt ‘stormpad’: ‘Effect valwind goed voor variatie in de bossen en voor de natuur’

Utrechts Landschap legt in het Breeveen in Leersum een zogenoemd stormpad aan. Rondom dit pad wordt niets meer gedaan aan de schade die storm en een enorme valwind in juni 2021 veroorzaakten. De natuurorganisatie vindt dat het effect van de valwind goed is voor de variatie in de bossen en voor de natuur.