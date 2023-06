Heldere dag in Utrechtse Heuvelrug

DE KWESTIE Wat vindt u: moet Utrecht inwoners beschermen of is een stop op nieuwe tabaksza­ken betutte­lend?

In Utrecht is het niet langer toegestaan om een tabaksspeciaalzaak te openen. De gemeente wil hiermee de strijd aangaan tegen rookverslaving van haar inwoners. Wat vindt u: moet de gemeente burgers beschermen tegen schadelijke invloeden of zijn dit soort regels een te grote inbreuk op de levensstijl? En zijn er andere oplossingen denkbaar om de volksgezondheid te verbeteren?