Iedereen kent deze monumentale villa in Doorn: nu staat hij te koop, en voor een schappelijk bedrag

Van dik in de rode cijfers naar 13 miljoen euro over in Utrechtse Heuvelrug: kunnen belastin­gen nu omlaag?

Klokken werden van zolder gehaald, beelden gepoetst, schilderijen afgestoft, zelfs voor de ambtswoning van de burgemeester kwam een makelaarsbord te staan, alles ging in de verkoop. En dat allemaal om de broze financiële positie van de gemeente Utrechtse Heuvelrug te verbeteren. Nu, ruim drie jaar later, laat de kassa dertien miljoen euro in de plus zien. Gaat het nu plotseling zo goed of is de gemeente extreem zuinig geweest?