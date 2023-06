Kans op helder weer in Utrechtse Heuvelrug vanochtend

Hoogheem­raad­schap stelt verbod in op water halen uit beken en sloten bij Utrechtse Heuvelrug

In de omgeving van Waterschap Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, waaronder de Utrechtse Heuvelrug valt, mag geen water meer gehaald worden uit sloten, beken en andere watergangen. Het verbod is ingesteld vanwege de lange aanhoudende droogte en gaat donderdag in.