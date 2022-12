Met engelengeduld wordt kasteel Amerongen in kerstsferen gehuld

toen en nu Kijk Afellay: toen jij geboren werd, stond de ME wekelijks paraat om FC Utrecht-fans op te wachten

Misschien moeten we Ibrahim Afellay even deze oude foto voorhouden. Zo van: kijk Ibrahim, dit was een vertrouwd beeld in jouw geboortejaar 1986. Elke keer als FC Utrecht ergens een uitwedstrijd speelde, stond de ME paraat op het perron van Utrecht Centraal, om de supporters weer op te wachten. Want een wedstrijd van FC Utrecht liep bijna altijd uit op rellen. Wat vind jij daar nou van?

