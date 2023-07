‘Onvoorstelbaar en pijnlijk’: nabestaanden begrijpen niets van vrijspraak man (56) die buurman doodschoot

natuur van nabij Je zou maar van suiker zijn gemaakt

Ik was een paar weken geleden erg blij met de regen. Eindelijk wat verkoeling na een periode van hitte. Maar wat ik niet had verwacht, was het plenzen en waaien waarmee de afkoeling gepaard ging. Ik werd wakker en kwam onder mijn zachte dekentje vandaan om het grijze geruis te aanschouwen. Ja, ik blijf dan wel liever binnen in de schaduw van de regen.