Ook kans op woning op Utrechtse Heuvelrug met lager inkomen: gemeente introduceert opkoopbescherming

Nu kan het gebeuren dat als iemand al jaren op een wachtlijst voor een woning staat, het nakijken heeft als een investeerder het pand koopt en vervolgens verhuurt voor een hoge prijs. Dat is onlangs gebeurd aan het Buntplein in Maarn en de Julianalaan in Leersum. In Maarn was veel boosheid over de manier waarop investeerders nieuwe woningen wegkaapten voor inwoners die al jaren wachten op huisvesting. Met deze maatregel hoopt de gemeente dat mensen met een middeninkomen ook een kans maken op een nieuwe woning.