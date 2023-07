Stichting HilverZorg breidt uit naar Driebergen en Zeist met expertise in ouderenzorg

Na 13 jaar keert de derby tussen Hercules en Kampong terug: ‘Deze derde divisie voelt als twee niveaus hoger’

Voor het eerst in dertien jaar keert de Utrechtse stadsderby Hercules - Kampong terug op de agenda. Beide clubs zijn ingedeeld in de derde divisie A. ,,Wij hebben kwaliteiten in de selectie die geen enkele ploeg heeft.”