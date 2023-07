Utrechtse Heuvelrug als vakantiegemeente Amsterdam voorbij (en er is meer mogelijk)

Rhenen gaat stroomte­kort voor nieuw zwembad oplossen met de aankoop van een heel grote batterij

Rhenen koopt een grote batterij om te zorgen dat het nieuwe zwembad straks genoeg stroom heeft om open te kunnen. Het is een dure grap voor de gemeente, maar de gemeenteraad kan met de aankoop leven: beter dan terug te moeten grijpen op gas. ,,En we kunnen hem later ook nog gebruiken.”