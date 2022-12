Veenendaalse kinderen zingen voor het laatst ‘Another brick in the wall’ met Pink Floyd Project

Na afloop van zijn bezoek aan een concert van Pink Floyd Project in Assen, hoorde Arie Verhoog dat de band een kinderkoor zocht om mee te zingen met het nummer Another brick in the wall tijdens een optreden in Veenendaal. ,,De drummer benaderde altijd scholen, maar veel leerkrachten hadden geen zin of tijd om met een koor dat lied in te studeren. Sommigen vonden het niks vanwege de zin ‘Hey, teacher, leave us kids alone.’”

Meemarcheren

Pink Floyd-fan Verhoog gaf les op basisschool De Uitkijk in Amerongen en wilde wel meedoen met zijn leerlingen. Na het eerste optreden vroeg de band of het koor vaker beschikbaar was. ,,Ik ging werken op basisschool Mozaïek Petenbos in Veenendaal en kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van deze school zijn de afgelopen zes jaar met de shows heel Nederland door geweest. Ze traden zelfs op in België en Duitsland en tijdens de première zongen ze voor 1500 man.”

,,De afgelopen tweeënhalf jaar zongen de kinderen voor de pauze Another brick in the wall en na de pauze moesten ze als toneelact meemarcheren.”

Geweldige belevenis

Volgens Verhoog zijn de optredens steeds een geweldige belevenis voor de kinderen. ,,Ze vinden het leuk dat hun nummer over schoolkinderen gaat. Ze mogen boos zijn op de leraar en zingen uit volle borst mee. Verder nemen ze de artiesteningang, doen een soundcheck en krijgen patat. De ouders rijden overal mee naartoe. We maken er altijd een leuke avond van.”

Omdat de show stopt, staan de kinderen op 30 december voor het laatst met Pink Floyd Project op het podium. De band speelt dan in De Basiliek in Veenendaal alle Pink Floyd-nummers uit de Top 2000. Verhoog heeft alle kinderen die ooit meezongen gevraagd om mee te doen. ,,Er staan bijna veertig kinderen op het podium. Sommigen zijn inmiddels 18 jaar. Zo maken we er een beetje een reünie van.”