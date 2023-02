Vervuiling rond drugslab Overberg veel ernstiger dan gedacht: bodem moet tot 7 meter worden afgegraven

Hoe het kleine dorpje Overberg op de Heuvelrug keer op keer het toneel is van drugscrimi­ne­len

Het dorpje Overberg telt niet meer dan 1500 zielen, maar haalt de laatste jaren steeds vaker de landelijke publiciteit. De afgelopen twee jaar waren er invallen in drugslaboratoria, drugsafval in de bossen en een brand in een wietkwekerij. Als klap op de vuurpijl werd deze week een professionele ‘drugsketel-fabriek’ ontdekt.

