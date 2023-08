Vlammen slaan uit dak bij camping Laag Kanje in Maarn: meerdere gasflessen ontploft

Eropuit in de natste omgeving van de provincie Utrecht: ‘De hond moet wel gewoon iedere dag uit, hè’

Regen, regen en nog eens regen: er lijkt deze weken maar geen einde aan de dagelijkse stortbuien te komen. En met name in de omgeving van Breukelen is het bijzonder nat: daar viel de afgelopen periode de meeste neerslag van de hele provincie. Hoewel bewoners dat zelf niet direct door lijken te hebben, is dat voor meteorologen geen grote verrassing.