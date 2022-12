Vuurwerkbranche knalt nieuwe slogan er uit: ‘Je bent een kneus, zonder vuurwerkbril op je neus’

met update Agenten mogen in Lombok preventief fouilleren na wedstrijd Marokko: ‘Voorberei­den op raddraai­ers’

Om ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk te voorkomen is de Utrechtse wijk Lombok morgenavond een veiligheidsrisicogebied. Een aantal personen heeft daarnaast een gebiedsverbod gekregen en er is extra cameratoezicht in de wijk geplaatst. Ondernemers in de Kanaalstraat hopen op stevig ingrijpen, mocht het weer fout gaan. ,,Ik zeg: zet de hele wijk af.’’

13 december