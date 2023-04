VVD-raadslid Tim Rooijakkers doet stapje terug vanwege ziekte van Lyme

indebuurt.nl Hapje eten? Deze horecazaak heeft een tweede vestiging in Veenendaal

Lunchen, koffie drinken of uitgebreid eten: het kan allemaal bij De Duck in Passage Corridor. De horecazaak heeft de smaak te pakken en had onlangs gezinsuitbreiding. Hier lees je meer over hun nieuwe ‘kleintje’ in Veenendaal.