Zware buien, soms met hagel, ook zon in Utrechtse Heuvelrug vandaag

Kliko voor oud papier voor mensen in buitenge­bied van Wijk bij Duurstede

Inwoners van het buitengebied van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek krijgen later dit jaar een kliko voor hun oud papier. De kliko’s worden om de vier weken geleegd. Nu kunnen ze hun oud papier nog gebundeld of in dozen langs de weg zetten voor de ophaaldienst.