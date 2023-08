Omstreden huisartsen­be­drijf komt voorlopig met de schrik vrij: rechter fluit gezond­heids­in­spec­tie terug

MAASTRICHT/BREDA - De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is door de rechter in Limburg teruggefloten in haar ernstige aantijgingen aan het adres van het commerciële huisartsenbedrijf Co-Med. De Inspectie ziet de landelijke keten als een ‘groot veiligheidsrisico’ voor patiënten en eist maatregelen om de zorg te verbeteren. Co-Med kwam daartegen in het geweer en krijgt (voorlopig) gelijk van de rechter.