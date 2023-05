Kans op overwegend bewolkt weer in Vaals vanochtend

Limburg boos dat nieuwe toets voor groep 8 samenvalt met Vastelao­vend

De carnavalsverenigingen in Limburg zijn boos op het ministerie van Onderwijs. Kinderen in groep 8 van de basisschool doen volgend jaar voor het eerst een nieuwe afsluitende toets, de doorstroomtoets. Die is in de eerste twee volle weken van februari. Dat valt samen met carnaval en de voorbereidingen daarvoor.