Limburgse gemeenten doen dringend beroep op minister: verplaats doorstroom­toets voor carnaval

De Limburgse gemeenten doen in een brief een dringend beroep op minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs de doorstroomtoets voor groep 8 van de basisschool niet rond de carnaval te laten plaatsvinden. Eerder riepen onder meer scholen en carnavalsverenigingen toenmalig minister Dennis Wiersma al op de doorstroomtoets te verplaatsen, maar Wiersma had daar geen oren naar.