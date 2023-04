Arbeidsinspectie haalt arbeidsmigranten uit vervallen klooster in Valkenburg

Verkennen­de gesprekken met dertien partijen in Limburg begonnen

Verkenner Jan Schrijen is vrijdag begonnen met de eerste verkennende gesprekken met de dertien partijen in Provinciale Staten van Limburg, ook wel het Limburgs Parlement genoemd. De gespreksronde vindt plaats op verzoek van de BoerBurgerBeweging (BBB). De aftrap was een gesprek met lijsttrekker Annetje Schoolmeesters van BBB in Limburg, en aankomende BBB-Statenlid Heidi van der Pol. Ook maandag voert Schrijen nog gesprekken met partijen in de Staten.