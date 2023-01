Burgemeester Valkenburg: ‘Overheid moet schade overstromingen ruimhartiger compenseren’

Wilde zwijnen teisteren bossen bij Meerssen: gemeente neemt maatrege­len

Wilde zwijnen houden de gemoederen flink bezig in Meerssen. In het nabijgelegen bos zijn al meerdere mensen op de vlucht geslagen voor de dieren. Eén slachtoffer moest zondagmiddag in het ziekenhuis worden behandeld na een aanval. De man had 17 hechtingen.

26 januari