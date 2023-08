Zoektocht naar radioactie­ve batterijen in Kerkrade levert niks op

Op een bouwplaats in Kerkrade is maandag een zoekactie geweest naar batterijen die volgens een melder radioactief materiaal zouden bevatten. Medewerkers van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) hebben er gehuld in beschermende witte pakken uitgebreid gegraven, maar niets gevonden.