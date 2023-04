Meer nieuwbouwwoningen gebouwd in de gemeente Valkenburg aan de Geul

Organise­ren festivals vergt nog steeds meer aandacht dan voorheen: ‘Maar het komt goed’

Het organiseren van festivals voor het komende festivalseizoen vergt nog steeds meer aandacht dan in de jaren voor de coronapandemie. Dat laten woordvoerders van Down The Rabbit Hole, Lowlands en Pinkpop weten aan het ANP. Paaspop, dat vrijdag van start gaat, kampte niet met problemen op het gebied van materiaal en personeel, omdat hun festival vroeg in het jaar begint.