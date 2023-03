Monument voor Piet Paulusma op Cauberg

Politie onderzoekt mogelijk verband tussen reeks autobran­den in Maastricht

Sinds begin dit jaar zijn er in Maastricht negen en mogelijk zelfs tien auto’s in brand gestoken. Dat het in negen gevallen om brandstichtingen gaat blijkt volgens de politie uit onderzoek door brandweer en forensische opsporing. De politie onderzoekt een mogelijk verband tussen deze brandstichtingen. Er is nog niemand aangehouden, laat de politie vandaag weten.