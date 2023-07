Stevige buien met een enkele keer onweer in Valkenburg aan de Geul vandaag

Politie ontruimt bioscoop in Maastricht na bommelding

De politie heeft maandag een bioscoop in het centrum van Maastricht ontruimd in verband met een bommelding. De hulpdiensten sloegen direct na de melding groot alarm. Het pand werd rond 20.15 uur weer vrij gegeven. Wie achter de melding zit en wat het motief is, wordt op dit moment onderzocht.