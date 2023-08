Afscheid van overleden vader loopt uit op nachtmer­rie, twee families staan bij verkeerde kist

Een familie in Limburg eist een schadevergoeding van een uitvaartonderneming die zaterdag door een persoonsverwisseling het verkeerde lichaam had begraven tijdens de uitvaart. ,,We zijn boos, verdrietig en helemaal van slag. Een mooi afscheid van mijn vader is ons ontnomen”, zeggen de nabestaanden. Door de blunder werd de begrafenis van de tweede familie op het allerlaatste moment afgeblazen.