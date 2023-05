Vanochtend kans op gedeeltelijk bewolkt in Valkenburg aan de Geul

Limburg stelt zich kandidaat voor Europese waterstof­bank en vraagt regering om ondersteu­ning

De provincie Limburg heeft zich kandidaat gesteld voor de Europese waterstofbank. De Europese Unie wil zo’n bank nog voor het eind van het jaar in het leven roepen om de productie van hernieuwbare waterstof de komende jaren te verdubbelen. De provincie vraagt in een brief aan de regering om ondersteuning van de kandidatuur.