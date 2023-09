Walram JO19-1 speelt thuis gelijk tegen ST Brevendia/Crescentia JO19-1

‘Criminelen benaderen door watersnood getroffen Limburgse horecaon­der­ne­mers’

Tientallen horecaondernemers in Zuid-Limburg die nog steeds schade ondervinden van de watersnood in 2021 zijn door criminelen benaderd. Ze bieden financiële steun aan voor schadeherstel en het overeind houden van getroffen cafés of restaurants.