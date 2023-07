Zwaarbewolkt en lichte regen in Valkenburg aan de Geul vanochtend

In Valkenburg aan de Geul zaten 149 mensen afgelopen maand in de WW

Het aantal WW'ers in de gemeente Valkenburg aan de Geul is in mei gestegen tot 149. Dat is 1,86% van de beroepsbevolking. In heel Nederland daalde het aantal WW-uitkeringen tot 150.879, blijkt uit de nieuwste cijfers van uitkeringsinstantie UWV.