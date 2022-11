Actiegroep wil Zwarte Piet uit Waalre ‘kicken’, maar ‘die is hier in 2019 vertrokken!’

Nooit meer in de rij voor trappist en vlaai bij de Venbergse Molen in Valkens­waard

VALKENSWAARD - Een pleisterplaats voor fietsers, wandelaars en mensen die kanoën over de Dommel. Voor een biertje, een wijntje, of een stuk vlaai. Maar na dit weekend niet meer. De horeca van de Venbergse Molen in het buitengebied van Valkenswaard is dan dicht.

31 oktober