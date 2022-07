Afval Philips werd vroeger al hergebruikt in beroemde puzzels van Simplex uit Aalst

AALST-WAALRE - Anno 2022 hebben we de mond vol van duurzaamheid. Maar wie weet dat Philips daar een kleine tachtig jaar geleden al stilletjes mee startte? Het afvalmateriaal van de Philips-luidsprekerkasten ging namelijk naar Simplex, het bedrijf van Steinmeier en Co in Aalst.

Aan de Gestelsestraat werd het triplex overschot gerecycled tot de bekende ronde Simplex puzzels met de rode knopjes. Michel Hoevenaars, penningmeester van Stichting Het Waalres Museum, is trots dat de eerste handgemaakte puzzel in bezit van het museum is. Zelf speelde hij vroeger graag met het treintje, dat met behulp van magneetverbindingen aan elkaar geklikt kon worden.

De Simplexfabriek produceerde na 1969 ook in Budel, waar tegenwoordig de in Waalre opgegroeide Linda Donkers woont. Zij beschikt, ‘met alle kleine pupkes erbij’, over wel een paar honderd stukken Fischer-Price speelgoed. In samenwerking met het Waalres Museum organiseerde de laborante de expositie Duurzaam speelgoed van Simplex en Fischer-Price, voor generaties speelplezier. Zonder enig rumoer ging de tentoonstelling zondag open.

Fisher-Price en Simplex hebben delen een verleden, doordat het Amerikaanse Fisher-Price in 1972 puzzelfabrikant Simplex overnam. Hierdoor konden ook elders op de wereld kinderen kennismaken met de houten puzzels.

Het Simplex-speelgoed - er is véél meer dan alleen de puzzels - is van de museumzolder naar de begane grond gehaald, want het boerderijtje, het schooltje, de garage en de stapelringen behoren tot de eigen collectie. Donkers, fervent museumbezoekster, verzamelt het speelgoed al zo’n jaar of tien.

Langgekoesterde wens in vervulling

„Tja, hoe kom ik erbij? Eerst kocht ik één item, daarna een volgend en snel daarna kon ik, bij wijze van spreken, gaan stapelen. Mijn favoriet? Ik denk toch wel het jaren 50-circus en het ouderwetse draaimolentje.”

‘Vintage’ heet dat op Marktplaats. Al langer koesterde Donkers de wens om haar verzameling eens met de rest van de wereld te delen: „En toen deed deze gelegenheid zich voor.”

Het Waalres Museum organiseert namelijk elke twee jaar een tentoonstelling van het lokale industriële erfgoed en Simplex stond voor dit jaar weer gepland. Het is een prachtige, kleurrijke expositie geworden en voor iedereen van alle leeftijd de moeite waard om een kijkje te nemen.

Dat kan tot 1 september. Voor openingstijden zie hetwaalresmuseum.nl.