Al zestig jaar samenwerken en zijn wie je bent bij St. Stefanus: ‘Het belangrijkste is dat we samen plezier maken’

VALKENSWAARD - Scouting St. Stefanus in Valkenswaard mag trots zijn op zichzelf. Waar ze tien jaar geleden ten onder dreigden te gaan vanwege een gebrek aan jeugdleden, vieren ze aankomend weekend een inhaalfeest van hun zestigjarig jubileum in 2020.

„Na tien jaar duwen en trekken, zijn we nu eindelijk zover dat we kunnen zeggen dat we weer goed draaien. De cirkel is bijna rond, de jeugdleden van tien jaar geleden zijn bijna op het punt om zelf spelleiding te gaan worden en het bestuur is weer voltallig. Dat hebben we maar mooi bereikt”, vertelt een trotse voorzitter Geert van Rennes.

95 procent van de tijd buiten

Dit weekend viert de scoutinggroep het zestigjarig bestaan voor alle jeugd van Valkenswaard, met aansluitend ’s avonds een reünie voor oud-leden. „Als je moet omschrijven wat scouting is, dan is dat eigenlijk een club waar sport en spel in groepsverband en het samenwerken centraal staan en waar bovendien de natuur een grote rol speelt”, legt Van Rennes uit. „Ik denk namelijk dat we 95 procent van de tijd buiten zijn.”

Quote Ik denk niet dat scouting stoffig is, maar we hechten inderdaad wel aan tradities Geert van Rennes

Het ‘stoffige’ imago wat soms aan scouting dreigt te kleven, weerlegt Van Rennes. „Ik denk niet dat scouting stoffig is, maar we hechten inderdaad wel aan tradities. Zo dragen we wereldwijd nog steeds een uniform, en werken we nog steeds naar insignes toe die op de blouses bevestigd worden. Deze insignes zijn te verdienen bij het leren van bepaalde vaardigheden, zoals knopen of vuur stoken. Deze traditie stamt trouwens echt af van het leger vroeger.”

Plezier maken is het belangrijkste

Volgens Van Rennes draagt scouting bij aan de ontwikkeling van de jongeren. „Ik kan uit eigen ervaring spreken dat je echt zinvolle dingen leert. Tijdens mijn eerste weekje weg met vrienden merkte ik gewoon dat ik een voorsprong had met bepaalde zaken.” In tegenstelling tot teamsporten, draait het volgens Van Rennes bij de scouting niet om presteren. „Het belangrijkste is dat we samen plezier maken. Tijdens kampen bijvoorbeeld heb je altijd groepjes die ontzettend handig zijn in alles, zoals een tent opzetten of vuur maken, en je hebt groepjes die er niets van bakken, maar daar samen wel goed om kunnen lachen. En dat is nu juist het belangrijkste. Het mooie is dat ook eigenlijk iedereen bij de scouting terecht kan. Er zijn leden die een bewuste keuze hebben gemaakt, maar ook leden die gewoon simpelweg niet in teamsporten zoals voetbal of hockey functioneerden of een rugzakje hebben. Je mag bij de scouting gewoon zijn wie je bent.”

Alle kinderen van 5 tot 18 jaar zijn dit weekend ter gelegenheid van het zestigjarig jubileum uitgenodigd voor een offline ‘Mega Levend Angry Birds vs Minecraft’ van 11.00 tot 16.00 uur bij de blokhut aan het Scoutingpad 4. Mochten er nog oud-leden zijn die bij de reünie aanwezig willen zijn, dan kunnen zij zich melden bij één van de bestuursleden van scouting St. Stefanus.

Volledig scherm Archieffoto van scouting St. Stefanus uit 1983. © Privébezit