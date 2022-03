Alles vragen, verzoeken en roepen tijdens ontmoetingsmiddag voor mantelzorgers in Waalre

En die twee konden alles vragen, verzoeken en roepen, want zij kregen de onverdeelde aandacht van de vier deskundigen op het terrein van het faciliteren van mantelzorgers. Maria van Engelen is als beleidsmedewerker van de gemeente Waalre betrokken bij veel projecten die gericht zijn op de ouder wordende mens. Ze trof in Willemien van Gompel en Freek Smit geïnteresseerde bezoekers. Beide inwoners van Aalst hebben een partner die veel zorg vraagt. Voor Van Gompel was het bijvoorbeeld al een heel gedoe om op tijd voor de bijeenkomst in De Pracht te zijn.

Agogisch begeleider

Gecertificeerd Ervaringsdeskundigbegeleider Karin van Wijgerden van GGzE De Boei was er ook, net als Aaltje Bosma, agogisch begeleider van diezelfde organisatie. GGzE De Boei is er voor mensen vanaf 18 jaar die tijdelijk professionele hulp nodig hebben. Maar je kunt bij hen aankloppen voor een diversiteit aan vragen. De Boei houdt op verschillende plekken ook een inloop.

Zo kan iedereen, inmiddels al zo’n jaar of zes, indicatievrij binnenlopen bij De Pracht om een praatje te maken, een kop koffie te drinken of om een spelletje te spelen. Niets moet. Bosma: „Het is een plek waar je gewoon jezelf mag zijn en waar we het iedereen makkelijker willen maken om onder de mensen te komen. We hebben het over van alles.”

,,Over een eenzame buurvrouw en hoe je haar kunt helpen, over wat je moet ondernemen wanneer je ontslagen wordt, maar we bieden ook hoop en troost wanneer je verwikkelt bent in een echtscheiding of wanneer je wilt kletsen over wat er nog méér in het leven is. Soms drinken we alleen koffie en praten we over de toestand in de wereld of over de lokale politiek. Het gaat ook weleens nergens over, maar wordt er wel veel gelachen.”

Helpende hand

Van Wijgerden: „Tijdens deze ontmoetingen nemen we elkaar in vertrouwen en bespreken we de onderwerpen waar een bezoeker graag over van gedachten wil wisselen. Dat kan betrekking hebben op de zorg, maar ook op henzelf. We steken graag de helpende hand toe. Dat wil zeggen, we luisteren en voorzien mensen van tips, want we hebben een heel groot netwerk.”

Eugenie Kersten is coördinator bij GoedVoorMekaarWaalre : „Mantelzorgers kunnen bij ons hulp vragen als er een klus moet worden geklaard, wanneer er boodschappen moeten worden gehaald of wanneer er vervoer met begeleiding moet worden georganiseerd. Met name van dat laatste wordt veel gebruik gemaakt. Zoals voor bezoek aan audicien, tandarts of het ziekenhuis. We begeleiden zelfs tot in de spreekkamer als dat gewenst is.”

Elke vrijdagmiddag is er in De Pracht tussen 12.00 en 16.00 uur deze ‘open inloop’. Mantelzorgers, maar ook andere inwoners van Waalre, zijn van harte uitgenodigd. Ook alleen voor de koffie.