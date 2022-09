Als anderen het niet doen, zet de voetbalclub haar jeugdleden zelf wel in het licht

Chris de Regt knapt voorwerpen op, van kring­loopspul­len tot hebbedinge­tjes

VALKENSWAARD - Al jaren brengt Chris de Regt bezoekjes aan een kringloopwinkel. In zijn eigen woonplaats Valkenswaard. Maar bij gelegenheid ook in de regio of ver daarbuiten. Aanvankelijk op zoek naar boekwerkjes die handelden over Valkenswaardse wetenswaardigheden.

4 september