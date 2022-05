AmeeZing Valkenswaard terug in de buitenlucht

Het programma begint op 4 juni, pinksterzaterdag, met het evenement Concert in het Park. Een tribute-avond die om 20.00 uur aanvangt en waarbij de twee vermaarde tribute-bands Queen Must Go On en Brucified op het podium verschijnen. Ze presenteren respectievelijk de hits van de Engelse rockgroep Queen en een ode aan de Amerikaanse rockzanger, gitarist en singer-songwriter, Bruce Springsteen, bijgenaamd ‘The Boss’. Beide groepen eindigden in de top van The Tribute - Battle of the Bands. Eveneens op het programma staat een optreden van René Le Blanc die doorgebroken is dankzij het tv-programma Ik Geloof in Mij.