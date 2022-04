Anderhalf miljoen te verdelen aan coronagelden in Valkenswaard

Quote Niet op stel en sprong de gelden uitkeren. We missen nog de kaders waarbinnen we kunnen gaan verdelen Fred Emmerik Bovenop die anderhalf miljoen komt ook nog bijna zes ton naar Valkenswaard toe, geheel bedoeld voor het onderwijs. Daar zit heel duidelijk een bestedingsplan achter. Het geld moet namelijk besteed worden voor onderwijsvertragingen in te lopen. Ook mag het worden ingezet om leerlingen te ondersteunen die het moeilijk gehad hebben door lockdowns, schoolsluitingen en corona.

De andere coronagelden zijn vrijer te besteden, zonder duidelijk doel vooraf. Het is wel bedoeld voor onder andere maatschappelijke organisaties die door de coronacrisis in nood verkeren. Maar ook om negatieve effecten van corona tegen te gaan. Dat is nogal een breed begrip. Goede uitgangspunten om de middelen te besteden ontbreken echter nog. In de commissiebijeenkomst van afgelopen week werd daartoe een eerste aanzet gedaan. Het college stelt dat er in ieder geval een directe relatie moet zijn met corona en gericht op verbetering en vernieuwing.

Geen spoedaanvragen

Het college noemde als voorbeeld om onder meer schade in de culturele sector in te halen of geld beschikbaar te maken voor mentale problemen bij jongeren. Volgens het Valkenswaardse college zijn er de afgelopen periode geen grote spoedaanvragen binnengekomen.

De voltallige politiek - college en raadsleden - worstelde met de vraag hoe het een en ander concreet gemaakt kan worden. ,,Niet op stel en sprong de gelden uitkeren. We missen nog de kaders waarbinnen we kunnen gaan verdelen en wie er een beroep kan doen op de gelden”, vertolkte Fred Emmerik (Samen voor Valkenswaard) de algemene gevoelens van de commissieleden.

Volgens wethouder Mieke Theus is het zaak om te kijken naar wat het best past bij de inwoners en om in gesprek te gaan met doelgroepen om te zorgen voor een brede participatie. Burgemeester Anton Ederveen gaf aan dat er al projectvoorstellen in de maak zijn. ,,Juist daarin ligt een rol van de raad. Reik ideeën aan om de projectvoorstellen vorm en inhoud te geven.”

Zes thema’s

Het college heeft wel al een zestal thema’s van de lokale samenleving in gedachten om het coronageld onder te verdelen. Die anderhalf miljoen euro zou bijvoorbeeld ingezet kunnen worden in het culturele thema en in de positionering van Valkenswaard als gemeente met de UNESCO-erkenningen Valkerij en bloemencorso.

Verder wordt gedacht aan investeren in Valkenswaard Ontmoet, in een aantrekkelijke gemeente voor jongeren en jongere gezinnen, in het tegengaan van sociale en sociaaleconomische tweedeling en om vrijwilligersorganisaties te versterken. Het college denkt ook aan de eigen ambtelijke organisatie. Die slagkracht moet versterkt worden om ‘de maatschappelijke opgaven te kunnen vervullen’.