Arbeidsmigranten illegaal gehuisvest op vakantieparken Oostappen Groep

De FIOD controleerde vandaag samen met onder meer de Belastingdienst, het OM, de politie en de Inspectie SZW een aantal recreatieparken van Oostappen Groep, waaronder De Brugse Heide in Valkenswaard, Prinsenmeer in Ommel en Droomgaard in Kaatsheuvel. Ook werd een inval gedaan bij het hoofdkantoor in Asten. De FIOD heeft beslag gelegd op digitale en fysieke administratie. In totaal werden op 8 plaatsen in Brabant en Zeeland doorzoekingen gedaan.