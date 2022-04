Auto botst tegen boom en belandt in weiland in Valkenswaard, gewonde bestuurder klimt uit voertuig

Twee auto's en een schutting gaan in vlammen op in Valkens­waard, politie vermoedt brandstich­ting

VALKENSWAARD - De brandweer is zondagnacht uitgerukt voor twee auto's en een schutting die in brand stonden bij een woning aan de Sparrenlaan in Valkenswaard. In de woning bleek een bewoonster aanwezig te zijn met haar hond. De politie gaat uit van brandstichting.

5 april