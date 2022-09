Auto met ouder stel erin botst hard op lantaarnpaal in Valkenswaard

Gouden paar Marijke en Martien Brugmans: ‘werken, werken, werken in onze bakkerij’

VALKENSWAARD - Halverwege hun toenmalige woonplaatsen begonnen Martien en Marijke Brugmans in 1972 een bakkerij aan de Leenderweg in Valkenswaard. Een belangrijk jaar, want daarin trouwden ze ook. ,,Onze kinderen zaten soms in een box in de bakkerij.”

26 augustus